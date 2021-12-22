GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer krizi! Kerem Aktürkoğlu ve Marcao...

Galatasaray'da maddi yönden sorunlar yaşanıyor. Ocak ayında transfer yapmak isteyen sarı kırmızılı ekibin maddi sıkıntılardan ötürü elleri bağlanmış durumda. Galatasaray'da yönetim, ekonomik krizden çıkış için bazı oyuncuların satışına izin verebilir. A Spor muhabiri Emre Kaplan o isimleri açıkladı. Kaplan, "Galatasaray'da maddi sıkıntıların yaşandığı son haftalarda ortaya çıkmaya başladı. Oyuncuların maaşları gecikmeli ödeniyor. Transfer yapılması için oyuncu satılması lazım. Devre arasında forvet alınabilir. Gedson Fernandes transferi söz konusu. Ancak öncesinde satış yapılması lazım ve Kerem ile Marcao bu konuda ön planda. Devre arasında bu iki ismin gelecek tekliflere göre satılması söz konusu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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