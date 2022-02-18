GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında flaş Luis Campos ve Pasquale Sensibile sözleri! "Bunlar kurtaracaksa vay halimize"
A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların futbol aklını yabancı futbol adamlarına emanet etmesini eleştiren Alpaslan, "Ülke futbolunu bunlar kurtaracaksa vay halimize" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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