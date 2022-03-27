GALATASARAY HABERLERİ: Canlı yayında açıkladı! "Fatih Terim'in başkan adaylığı..."
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Türk, "Fatih Terim'in adaylığı konuşuluyor. Seçimde Fatih Terim'in başkan adaylığı söz konusu değil, saha içinden kopmaz. Hayatının çoğunu saha içine veren bir insandan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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