GALATASARAY HABERLERİ: Flaş sözler! "Fatih Terim'i yutamadılar"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında flaş açıklamalarda bulundu. Aktan, "Fatih Terim sert bir lokmadır, boğazında kalır, kaldı da! Fatih Terim'i yutamadılar. Terim hiç konuşmadı, kongreye gelmedi ama aslında oradaydı. Varlığı yokken ezdi! Burak Elmas, Işıtan Gün için kendini, yönetimi, başkanlık hayalini feda etti. Işıtan Gün'ü bu kadar koruma altına alıyorsanız Fatih Terim'i neden feda ettiniz? Fatih Terim sizi kulübün başına getirdi" şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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