Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan ibra kararı sonrası ilk açıklama!
Galatasaray'da mali genel kurulda ibra oylaması sona erdi. Yapılan oy sayımında mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmedi. Elmas, bu oylama sonrası kürsüye gelerek, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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