GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan transfer açıklaması! O isim ile anlaşıldı
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bafetimbi Gomis ve Inaki Pena ile anlaşan Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Fiorentina forması giyen Erick Pulgar'ın transferini açıkladı. İşte Başkan Elmas'ın açıklamaları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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