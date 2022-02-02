GALATASARAY HABERLERİ - Burak Elmas'tan şok Gedson sözleri! "İsteseydik..."
Galatasaray'ın uzun zamandır gündeminde olan Gedson Fernandes, Beşiktaş ile anlaştı. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Elmas, "Gedson’u isteseydik alırdık. Ama önceliğimiz değildi." dedi. İşte Elmas'ın Gedson açıklamaları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Elmas'tan şok Gedson sözleri! "İsteseydik..." 02 Şubat 2022 | 12:00
06:11
Elmas'tan transfer açıklaması! O isim ile anlaşıldı 02 Şubat 2022 | 12:00
01:18
O isimden Pulgar eleştirisi! "Eksikliği var" 02 Şubat 2022 | 12:00
03:58
Bafetimbi Gomis İstanbul'da! İşte ilk sözleri 01 Şubat 2022 | 12:00
09:36
Polat'tan seçim açıklaması! "Tsunami etkisi yapar" 01 Şubat 2022 | 12:00
00:53
G.Saray'ın yeni transferine övgü dolu sözler! "Hücumda zenginlik yaratıyor" 01 Şubat 2022 | 12:00
01:40
Aslan'ın transferlerine şok sözler! "Beklenen efekti yapamaz" 01 Şubat 2022 | 12:00
00:58
Çarpıcı iddia! Semih Kaya G.Saray'a mı dönüyor? 31 Ocak 2022 | 12:00