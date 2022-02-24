GALATASARAY HABERLERİ: "Bu menajerlik ücretleri kabul edilebilir bir rakam değil!"
Galatasaray Başkanı Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı. A Spor muhabiri Emre Kaplan da bu gelişmeyi değerlendirdi. Kaplan, "Menajer komisyonu olarak 3 milyon Euro'dan bahsediyoruz. Bu kabul edilebilir bir rakam değil." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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