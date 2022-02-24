GALATASARAY HABERLERİ: Canlı yayında sert sözler! "Nasıl almışlar bu paraları?"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'da ödenen menajerlik ücretlerini yorumladı. Tüzemen, "Bu isimleri açıklamaları gerekir. Bu menajerler kimmiş öğrenelim, soygun çetesi gibi. Böyle bir rakam kimse kazanmıyor, nasıl almışlar bu paraları?" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:31
"Bu menajerlik ücretleri kabul edilebilir bir rakam değil!" 24 Şubat 2022 | 12:00
01:24
Canlı yayında sert sözler! "Nasıl almışlar bu paraları?" 24 Şubat 2022 | 12:00
07:30
Burak Elmas menajerlere ödenen ücreti açıkladı! 23 Şubat 2022 | 12:00
01:40
Şok sözler! "Kabahat Torrent'i oraya getirenlerde" 23 Şubat 2022 | 12:00
01:00
G.Saray'a sert eleştiri! "Takımda ruh yok" 23 Şubat 2022 | 12:00
01:15
Torrent'e şok sözler: Bizimle alay mı ediyorsun? 22 Şubat 2022 | 12:00
00:45
"Taylan ve Ömer'in yaptığı hareketler olağandışı!" 22 Şubat 2022 | 12:00
01:41
Çarpıcı yorum! "G.Saray'la Fatih Terim düşman mı?" 22 Şubat 2022 | 12:00