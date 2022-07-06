GALATASARAY HABERİ: Sevilla Marcao transferini bitirmek için İstanbul'da!
Galatasaray transfer haberi: Sevilla yöneticileri, Marcao transferi için İstanbul'a geldi. İspanyol yetkililer, transfer için Cenk Ergün ile görüşecek.
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