GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan’da rota Kaan Ayhan! Gelişmeleri Ümit Aktan yorumladı
Galatasaray transfer haberi: Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş’ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları hız kazandı. Marcao’nun ayrılma ihtimaline karşı Kaan Ayhan’ı da gündemine alan Galatasaray’daki transfer gelişmelerini A Spor yorumcusu Ümit Aktan aktardı. İşte o sözler… (GS spor haberi)
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