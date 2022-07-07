GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bafetimbi Gomis takımda kalacak mı? İşte Okan Buruk'un kararı
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın forvet gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Yerli olarak Umut Bozok'la görüşülüyor. Kulübüyle temasa geçildi. Oyuncu bekliyor. Umut Bozok Galatasaray'da oynamak istiyor. Joao Pedro da 10 numara gibi ancak forvet özellikleri var. Diagne gidecek, Gomis büyük ihtimalle kalacak. Okan Buruk kalması yönünde rapor verdi" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spro haberi)
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