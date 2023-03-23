GALATASARAY HABERİ: Flaş Okan Buruk sözleri! "Bu durum ona ders olmuştur"
A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Umurhan, "Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı yenilgisi hayırlı oldu. Okan Buruk, bütün hücumcuları oynatarak gol atamayacağını görmüş oldu ve bu durum ona ders olmuştur" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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