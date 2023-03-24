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GALATASARAY HABERİ: Çarpıcı Lale Orta sözleri! "Eğer yürekliyse..."

A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Sabah Sporu programında açıklamalarda bulundu. Aktan, "Hakem istememe durumu ilk kez resmi bir başvuruya döndü. Lale Orta eğer yürekliyse Hakan Ceylan'ı ilk oynanacak Galatasaray maçına vermeli" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

24 Mart 2023 | 08:57
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