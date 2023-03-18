GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen ateş püskürdü! "Kırmızı kartın verilmemesi Lale Orta'nın eseri"
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaştı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, maçtaki hakem kararlarını eleştirirken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'ya ateş püskürdü. Leo Dubois'e yapılan müdahaleye değinen Tüzemen, "Bu kırmızı kartın verilmemesi tamamen Lale Orta'nın eseri." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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