GALATASARAY HABERLERİ: Levent Tüzemen ateş püskürdü! "Kırmızı kartın verilmemesi Lale Orta'nın eseri"

MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş açıklama geldi. Orta, "Maçlardan alınan görüntüler kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayınlamak üzere hazırladığımız "KURALINA GÖRE" programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir." ifadelerinde bulundu.