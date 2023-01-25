GALATASARAY HABERİ: Dursun Özbek'e flaş eleştiri! "Söz ağızdan çıktıktan sonra..."
A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın açıklamalarını değerlendirdi. Pamiroğlu, "Ben de Dursun Özbek'in açıklamalarına katılıyorum ama keşke bu açıklamalar olmadan önce saha içine odaklanabilseydik. Söz ağızdan çıktıktan sonra geri dönüş olmuyor. Bu sözler Fenerbahçe'yi direkt içine soktuğu için Ali Koç'a cevap hakkı doğmuştur" dedi. | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
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