Yıldız isme büyük övgü! "Yılan gibi aradan sıyrıldı"
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirirken, Mauro Icardi'ye ayrı bir parantez açtı. Alpaslan, "Galatasaray'da bir eksik var. Elinizde öyle bir santrfor var ki, her topta gol ve pozisyon yapabilir. Yılan gibi sıyrıldı ve ters köşe topu bıraktı. Icardi daha fazla topla buluşturulmalı." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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