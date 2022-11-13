GALATASARAY HABERİ: 7-0’lık maç sonrası flaş Okan Buruk sözleri! "Fatih Terim’in gölgesinden çıktı"
Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir’i 7-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Okan Buruk’a övgü dolu sözler kullandı ve “Okan Buruk, bu gece Fatih Terim Stadı'nda Fatih Terim'in gölgesinden çıktı.” ifadelerini kullandı. İşte o sözler…
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