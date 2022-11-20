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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer politikasını eleştirdi! "Ne kadar doğru?"

Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Moussa Dembele, Eden Hazard gibi isimlerin listeye olduğu iddia edilirken, Alpaslan, "Doğru mudur, değil midir onu ben bilemem. Aynı tarzda oyuncuları doldurmak ne kadar doğru olur, bunu ilerleyen zamanlar gösterir." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

20 Kasım 2022 | 09:25
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