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Galatasaray Icardi'nin bonservisini alabilecek mi? "Fırsat transferi..."

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Icardi'nin bonservisininin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Arjantinli yıldızla ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. İşte o sözler...

10 Kasım 2022 | 09:20
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