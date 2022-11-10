Galatasaray Icardi'nin bonservisini alabilecek mi? "Fırsat transferi..."
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Icardi'nin bonservisininin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Arjantinli yıldızla ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. İşte o sözler...
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