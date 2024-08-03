Galatasaray Gabriel Sara'yı bitirdi!
Galatasaray Norwich City forması giyen Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı son dakika gelişmesine göre, sarı kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kulübüyle anlaşma sağladı.
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