Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst'un keyifli muhabbeti!
Süper Kupa maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulunurken, Okan Buruk ve Bronckhorst'un penaltı muhabbeti kameralara böyle yansıdı.
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