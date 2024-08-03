"Galatasaray alışık olduğu şeyi yapmaya devam ediyor" Süper Kupa maçı öncesi dikkat çeken sözler
Süper Kupa final maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Transfer çalışmalarını da yürüten sarı-kırmızılılar için A Spor yorumcusu Serhan Türk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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