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"Galatasaray alışık olduğu şeyi yapmaya devam ediyor" Süper Kupa maçı öncesi dikkat çeken sözler

Süper Kupa final maçında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Transfer çalışmalarını da yürüten sarı-kırmızılılar için A Spor yorumcusu Serhan Türk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

03 Ağustos 2024 | 09:36
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