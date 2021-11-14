GALATASARAY HABERLERİ - Aslan forvet kararını verdi! "O ismin listede olduğunu gördüm"

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda 3 forvet oyuncusu bulunan sarı kırmızılı ekipte rotasyon şekillenmeye başladı. Fatih Terim ve yönetimin yaptığı toplantılardan sonra Galatasaray'da Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu'nun geleceği de belli oldu. Ayrıca sarı kırmızılı ekibin forvet listesinde bir isim daha var. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, son durumu aktardı. Özcan, "Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu kullanılacak. Halil Dervişoğlu için de aynı durum geçerli olacak. Diagne ile yolların devre arasında ayrılmasını bekliyoruz. Ayrıca Galatasaray, Bodø/Glimt formasın giyen Ola Solbakken'in listede olduğunu öğrendim. Devre arasında Diagne gönderilip yerine forvet alınabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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