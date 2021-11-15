SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu anlaşma sağladı!

Galatasaray ile Kerem Aktürkoğlu nikah tazeledi. Milli Takım'da bulunan genç oyuncu, sarı kırmızılı ekibe döndükten sonra yeni sözleşmeye imza atacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan detayları aktardı. Kaplan, "Genç oyuncu ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandı ve yıllık 8 milyon TL'den 5.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Sözleşmesine serbest kalma maddesi de eklenecek. Konuşulan rakam 30 milyon Euro civarı..." dedi. | Galatasaray haberleri

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