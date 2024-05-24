Dursun Özbek: Mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız!
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Cumartesi günü yeni başkanını seçecek sarı kırmızılı camiaya son haftaya girilen Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için kenetlenmeye çağırdı. Öte yandan Başkan Özbek, "Geçen 2 sezonda Galatasaray'a başarılı bir şekilde hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın artık literatüre yerleşmiş önemli bir mottosu var. Bu, 'Mayıslar bizimdir.' mottosudur. 2000'deki UEFA Kupası finaliyle ortaya çıkmış bir söz. O günden bugüne gelen bir motto. Galatasaray deyince herkesin aklına 'Mayıslar bizimdir.' geliyor. Galatasaray'ı yönetecek kişiler de bu mottoya bağlı olarak başarı çizgisini hep yukarı çekmek zorundadır" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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