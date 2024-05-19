Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Hem hakemi hem de Galatasaray'ı yendi"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 1-0 kazandı. Karşılaşma sonrasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu; Fenerbahçe, Galatasaray ve hakem hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
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