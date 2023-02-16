Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel'e alkış!
Galatasaray'da şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda divan kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'taki depremlerde gerçekleştirdiği yardım ve destekle takdir toplayan Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i alkışladı.
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