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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten depremzede Cihan Emir Parlak'a söz! "Fenerbahçe maçına getireceğim"

Adıyaman'da enkaz altından kurtarılan Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak, sarı-kırmızılı futbolcularla görüştü. G.Saray Başkanı Dursun Özbek de, Cihan'ı Fenerbahçe maçına getirme sözü verdi.

15 Şubat 2023 | 08:34
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