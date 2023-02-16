Galatasaray'da Erden Timur: Bu millet bunu da aşacaktır!
Galatasaray Sportif Direktörü Erden Timur, yardım amacıyla deprem bölgesine gitti. Buradaki izlenimlerini anlatan Timur, "Geçmişteki depremlerle kıyaslanamaz bir boyut. Böyle bir afet yok. Bunu millet aşacak, biz büyük bir milletiz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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