Galatasaray cephesinden flaş Fenerbahçe açıklaması!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 2. Başkan Metin Öztürk, Fenerbahçe hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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