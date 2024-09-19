GOL | Galatasaray 1-0 Slavia Prag
Galatasaray Petrol Ofisi, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 56. dakikada Andrea Staskova'nın attığı golle Slavia Prag karşısında 1-0 önce geçti.
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