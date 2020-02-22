22 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Galatasaray camiasında derbi beklentisi

Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da, sarı-kırmızılı camia takımlarının Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönmesini bekliyor.
22.02.2020

DİĞER
Dört kulübün başkanından dostluk mesajı Dört kulübün başkanından dostluk mesajı 22.02.2020
Galatasaray camiasında derbi beklentisi Galatasaray camiasında derbi beklentisi 22.02.2020
Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu 22.02.2020
Ezeli rekabette 391. randevu Ezeli rekabette 391. randevu 22.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray'da son durum Galatasaray'da son durum 22.02.2020
Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter 21.02.2020
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor 21.02.2020
Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı? Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı? 21.02.2020
Galatasaray Kadıköy'de 18 dakika üstün kaldı Galatasaray Kadıköy'de 18 dakika üstün kaldı 21.02.2020
Galatasaray dış sahada derbi zaferine hasret Galatasaray dış sahada derbi zaferine hasret 21.02.2020
Fatih Terim Kadıköy'de kazanmak istiyor Fatih Terim Kadıköy'de kazanmak istiyor 21.02.2020
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'ya yanıt Mustafa Cengiz'den Ali Koç'ya yanıt 21.02.2020
F.Bahçe-G.Saray derbisinde ilk gol çok önemli F.Bahçe-G.Saray derbisinde ilk gol çok önemli 20.02.2020
Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu 20.02.2020
Galatasaray'da Saracchi sevinci Galatasaray'da Saracchi sevinci 20.02.2020
Derbide ilk golün önemi büyük Derbide ilk golün önemi büyük 19.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak
Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri
Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! İşte ilk görüntüler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör