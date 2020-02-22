22 Şubat 2020, Cumartesi
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Dört kulübün başkanından dostluk mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu ile dört büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği'nde biraraya geldi. Buluşma, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
22.02.2020
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