Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde iki takımın teknik patronları Ersun Yanal ve Fatih Terim, 13. kez birbirlerine rakip olacaklar. Fatih Terim, Ersun Yanal'ın takımlarına sadece 1 kez yenildi.