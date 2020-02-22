22 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu

Fenerbahçe Galatasaray derbisinde iki takımın teknik patronları Ersun Yanal ve Fatih Terim, 13. kez birbirlerine rakip olacaklar. Fatih Terim, Ersun Yanal'ın takımlarına sadece 1 kez yenildi.
22.02.2020

DİĞER
Dört kulübün başkanından dostluk mesajı Dört kulübün başkanından dostluk mesajı 22.02.2020
Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu 22.02.2020
Ezeli rekabette 391. randevu Ezeli rekabette 391. randevu 22.02.2020
Fenerbahçe'de son durum Fenerbahçe'de son durum 22.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor 21.02.2020
Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı? Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı? 21.02.2020
Fenerbahçe seyircisine güveniyor Fenerbahçe seyircisine güveniyor 21.02.2020
F.Bahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor F.Bahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor 21.02.2020
Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı? Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı? 20.02.2020
Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe 20.02.2020
F.Bahçe-G.Saray derbisinde ilk gol çok önemli F.Bahçe-G.Saray derbisinde ilk gol çok önemli 20.02.2020
Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu 20.02.2020
Ersun Yanal takımını derbiye motive ediyor Ersun Yanal takımını derbiye motive ediyor 20.02.2020
G.Saray F.Bahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur "G.Saray F.Bahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur" 19.02.2020
Derbide ilk golün önemi büyük Derbide ilk golün önemi büyük 19.02.2020
Ersun Yanal takımı derbiye motive ediyor Ersun Yanal takımı derbiye motive ediyor 19.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe U19 1-3 Galatasaray U19 | Karşılaşmadan kareler...
Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'la karşılaşıyor! Hasan Ali Kaldırım...
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Sezon sonunda imzalayacak
Dolmabahçe’de büyük düello! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor'un 11'leri
Mert Hakan Yandaş'ın gol sevinci olay oldu! Galatasaray...
4 büyüklerin başkanları bir araya geldi! İşte ilk görüntüler...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör