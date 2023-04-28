Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi idmanı taraftara açacak mı?
A Spor yorumcusu Serhan Türk, Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türk, "Galatasaray antrenmanının taraftara açılacağı konuşuluyordu. Böyle bir planlama düşünüldü ancak hayata geçmedi" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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