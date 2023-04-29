GALATASARAY HABERİ: Flaş Sergio Oliveira sözleri! "Maç seçen bir yapısı var"
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Sergio Oliveira'nın 90 dakikalık eforu olmuyor, bazen oyun içinde düşüyor. Bazı maçlarda vasat performans sergiliyor ancak büyük maçların hepsinde iyi oynuyor. Maç seçen bir oyuncu profili var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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