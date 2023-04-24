Bafetimbi Gomis için sert sözler! "Stada da kulübe de..."
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, flaş açıklamalarda bulundu. Kapsal, "Bafetimbi Gomis'in yaptığı idari bir disiplinsizliktir. Net kadro dışı, stada da kulübe de gelmeyecek. Sen 40 yaşında bir adamsın" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Gomis için sert sözler! "Stada da kulübe de..." 24 Nisan 2023 | 12:00
02:09
Toroğlu yorumladı! Rashica'nın yerde kaldığı pozisyona verilen penaltı kararı doğru mu? 23 Nisan 2023 | 12:00
01:12
Toroğlu'dan Zaniolo sözleri! 23 Nisan 2023 | 12:00
04:04
İşte G.Saray - F. Karagümrük maçına dair tüm bilgiler! 23 Nisan 2023 | 12:00
01:48
O yıldıza büyük övgü! "İlk defa bu kadar etkiliydi" 19 Nisan 2023 | 12:00
01:44
Toroğlu yorumladı! Sacha Boey'un müdahalesi penatı mı? 18 Nisan 2023 | 12:00
00:51
Toroğlu: G.Saray şampiyonluğa gidecekse... 18 Nisan 2023 | 12:00
02:51
İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi son durum 18 Nisan 2023 | 12:00