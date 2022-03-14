Galatasaray Beşiktaş derbi maçı öncesi son gelişmeler neler? İlk 11'ler nasıl olacak?
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi hem Galatasaray'da yaşanan hem de Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabirleri Furkan Yıldız ve Sercan Dikme aktardı. Peki, derbide Galatasaray ve Beşiktaş sahaya nasıl bir 11 ile çıkacak. İşte tüm detaylar... (GS-BJK haberleri)
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