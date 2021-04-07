Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iddialı sözler! "Her durumda en büyüğüz"

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların Kemerburgaz'da kuracağı kamp tesisi alanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Cumhurbaşkanımıza tekrar tekrar teşekkür ederim." diyen Cengiz, "Biz Galatasarayız. 100 yıllık kulübüz ve her durumda en büyüğüyüz." şeklinde konuştu.

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