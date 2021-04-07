Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e belgeli yanıt

Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi lansmanında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez." dedi. Bunun üzerine sarı-lacivertli takım, Mustafa Cengiz'e belgeli cevap verdi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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