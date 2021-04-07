07 Nisan 2021, Çarşamba
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Fenerbahçe taraftarından özür diledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi'nin lansmanında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusu için de konuşan Cengiz, "Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Fenerbahçe taraftarından özür dilerim. Hepsi benim için değerli ama takımları doğru yönetilmiyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
07.04.2021
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