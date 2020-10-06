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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Cengiz, "Bir madalya verilecekse, transfer şampiyonu olunacaksa rakibimize verilsin. Sanırım daha fazla çıkartıyorlar şampiyonluk sayısını, bir de oradan verilsin." dedi.
06.10.2020
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"FATİH TERİM TÜRK FUTBOLU İÇİN İKONİK BİR KARAKTERDİR"

"Biz halas-ı kalp ile hocamıza soruyoruz. Hocamıza neyi kastettiğini soruyoruz. Açıklamaları bize yeterli oluyor. Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor."

"HİÇBİR SORUN YOKSA BURADA BİR ŞEYLER YANLIŞTIR"

"Hiçbir sorun yoksa, burada bir şeyler yanlıştır. Sorun olmalı ve bu sorunlar iyi niyetle düzeltilmeli. Biz bu noktadayız. Florya ile hep iç içeyiz."

"Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti."

"TRANSFER ŞAMPİYONU OLUNACAKSA RAKİBİMİZE VERİLSİN"

"Bir madalya verilecekse, transfer şampiyonu olunacaksa rakibimize verilsin. Sanırım daha fazla çıkartıyorlar şampiyonluk sayısını, bir de oradan verilsin."

"KURALLARA UYANLAR CEZALANDIRILMALI"

"Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli. Bizler gibi kurallara uyan, limitlere uyan kulüpler ihraç edilmeli. Bir an önce yönetimleri istifa etmeli. İstifa etmiyorlarsa bir kararname ile görevden alınmalı."

"HAR VURUP HARMAN SAVURACAK BİR LİMİTİMİZ YOK"

"Galatasaray'ın 598 milyon TL limiti var. Niye kullanmıyorsunuz diyorlar. Güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporculara, menajerler ödenenden sonra elde kalan para. Bizim har vurup harman savuracak bir limitimiz yok. Bizim zaten 60 milyon Euro bonservis artı futbolcu giderimiz var."

"BİZ HİLE YAPMAYIZ"

"Taraftarı da anlıyorum, böyle alıştılar. Hile-i desise, artık neyse adı yapın, satın, alın. Hayır efendim. Biz öyle bir şey yapamayız. Bizden bunu istemeyin. Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez. Biz dürüstlük, doğruluk içinde cezamız neyse onu da çekeriz. Galatasaray kültürü budur. Galatasaray örnek olmak durumundadır. Su-i misal emsal olamaz."

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