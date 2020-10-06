06 Ekim 2020, Salı
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Oyuncu satamadık çünkü talep gelmedi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, sarı-kırmızılıların kadın ve erkek voleybol takımları için düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuştu. "Oyuncu satamadık çünkü talep yok. Dünyanın hiçbir yerinden talep gelmedi" diyen Günay, "Bugün taraftar, elbette ki tepkisinde haklıdır. Taraftarın tepkisine herhangi bir tepki göstermek söz konusu değil. Bizim için son derece değerlidir" ifadelerini kullandı.
06.10.2020
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