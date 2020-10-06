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Azerbaycan askerinin Galatasaray hayali

Ermenistan işgaliyle mücadele eden Azerbaycan'dan bir askerin Galatasaray hayali hem duygulandırdı hem gülümsetti.
06.10.2020
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Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunda görev yapan bir asker, verdiği röportajla duygulandırdı.

Önce İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyan asker, daha sonra en büyük hayalinin Karabağ'ın başkenti Hankendi'nde Karabağ-Galatasaray maçını izlemek olduğunu söyledi.

Azerbaycanlı askerin bu sözleri, silah arkadaşlarından büyük alkış aldı.

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