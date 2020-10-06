06 Ekim 2020, Salı
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Azerbaycan askerinin Galatasaray hayali
Ermenistan işgaliyle mücadele eden Azerbaycan'dan bir askerin Galatasaray hayali hem duygulandırdı hem gülümsetti.
06.10.2020
Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunda görev yapan bir asker, verdiği röportajla duygulandırdı.
Önce İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyan asker, daha sonra en büyük hayalinin Karabağ'ın başkenti Hankendi'nde Karabağ-Galatasaray maçını izlemek olduğunu söyledi.
Azerbaycanlı askerin bu sözleri, silah arkadaşlarından büyük alkış aldı.
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