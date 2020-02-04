04 Şubat 2020, Salı
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Limit arttırımı usulsüz
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye yapılan limit artırımının usulsüz olduğunu söyledi. Cengiz, ara transferde bir stoperle anlaşma yaptıklarını ancak eşi istemediği için transferin gerçekleşmediğini belirtti.
04.02.2020
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