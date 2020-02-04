Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Limit arttırımı usulsüz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'ye yapılan limit artırımının usulsüz olduğunu söyledi. Cengiz, ara transferde bir stoperle anlaşma yaptıklarını ancak eşi istemediği için transferin gerçekleşmediğini belirtti.