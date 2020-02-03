Emre Bol: Şampiyonluk yarışındaki en kötü futbolu Galatasaray oynuyor

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Galatasaray'ın çok güzel fikstürü var. O fikstürün avantajını şu anda kullanıyor ama Kasımpaşa maçından itibaren Galatasaray'ın gerçek kalibresini göreceğiz. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlar içinde en kötü futbolu Galatasaray oynuyor." dedi.