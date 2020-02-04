04 Şubat 2020, Salı

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Galatasaray ikinci yarıları seviyor

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u yenen Galatasaray, şampiyonluğa ulaştığı son 2 sezonda olduğu gibi, 2019-2020 sezonunda da çıkışa geçmeyi başardı.
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