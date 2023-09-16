Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Fazla sahneye çıkmıyor ama..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Bu ilk yarı son maçlarda gördüğüm en iyi Galatasaray. 3-0 avantajlı bir skor. Okan Buruk ikinci yarı Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek değişiklikler de yapabilir. Kerem Demirbay çok fazla sahneye çıkmıyor ama önemli işler yapıyor. Tam bir asker" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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