GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Galatasaray - Başakşehir Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR CANLI İZLE | Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Zorlu mücadele 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR maçını CANLI izle...
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